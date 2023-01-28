«РБ Лейпциг» вышел на второе место в Бундеслиге благодаря победе в матче со «Штутгартом»
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 2:0.
Победу хозяевам принёс венгерский полузащитник Доминик Собослаи, оформивший дубль. Он отличился на 25-й и 49-й минутах. «Штутгарт» отыграл один мяч на 68-й минуте: полузащитник Крис Фюрих реализовал пенальти.
Благодаря победе «РБ Лейпциг» поднялся на второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 35 очков в 18 матчах. «Штутгарт» располагается на 15-й строчке, заработав 16 очков. Лидирует «Бавария» (36).
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