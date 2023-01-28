«Лидс» хочет арендовать игрока «Ювентуса» Маккенни с опцией выкупа
Поделиться
«Лидс Юнайтед» планирует арендовать полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни с опцией выкупа за € 25 млн. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.
Вопреки слухам, «Ювентус» не получал предложения о покупке игрока за € 30 млн с бонусами. «Лидс» предложил Уэстону контракт до 2027 года с зарплатой € 3,7 млн в год без учёта бонусов. Футболист дал согласие на переход в английский клуб.
В текущем сезоне Серии А Маккенни провёл за «Ювентус» 15 встреч, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. С клуба были сняты 15 очков за финансовые махинации.
В шорт-лист «Лидса» также входит хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи. Ранее «павлины» сделали «Анже» предложение по трансферу игрока.
Новость по темеМаккенни дал согласие на переход в «Лидс»
Комментарии
- 28 января 2023
-
01:28
-
01:20
-
00:56
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:26
-
00:26
-
00:11
-
00:07
-
00:05
-
00:03
- 27 января 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
23:29
-
23:27
-
23:17
-
23:06
-
23:05
-
22:50
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:37
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:20
-
22:09
-
22:05
Партнерский контент