«Лидс» хочет арендовать игрока «Ювентуса» Маккенни с опцией выкупа

«Лидс Юнайтед» планирует арендовать полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни с опцией выкупа за € 25 млн. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Вопреки слухам, «Ювентус» не получал предложения о покупке игрока за € 30 млн с бонусами. «Лидс» предложил Уэстону контракт до 2027 года с зарплатой € 3,7 млн в год без учёта бонусов. Футболист дал согласие на переход в английский клуб.

В текущем сезоне Серии А Маккенни провёл за «Ювентус» 15 встреч, забил один гол и записал на свой счёт одну результативную передачу. С клуба были сняты 15 очков за финансовые махинации.



В шорт-лист «Лидса» также входит хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи. Ранее «павлины» сделали «Анже» предложение по трансферу игрока.