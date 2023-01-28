Гол экс-полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены помог «Салернитане» обыграть «Лечче»

Завершился матч итальянской Серии А, в котором «Лечче» принимал «Салернитану». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре». Финальный свисток главного арбитра Давиде Массы зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.



Уже в дебюте встречи «Салернитану» вывел вперёд сенегальский форвард Булайе Диа. На 20-й минуте он же помог гостям упрочить преимущество, отдав передачу на экс-игрока «Краснодара» Тонни де Вильену, который поразил ворота Владимиро Фальконе. Спустя три минуты «Лечче» сумел отыграть один мяч усилиями Габриэла Стрефеззы. До конца матча счёт не изменился.



«Салернитана» набрала 21 очко и обошла «Лечче» (20) в турнирной таблице Серии А, поднявшись на 14-ю позицию.



В следующем туре «Лечче» на выезде сыграет с одним из аутсайдеров турнира – «Кремонезе», а «Салернитана» примет «Ювентус».