«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник хозяев Натан Аке. Его ассистентом выступил Джек Грилиш. Сначала Хулиан Альварес пробил низом с дальней дистанции и попал в штангу, от которой мяч отскочил к Грилишу. Джек стянул на себя двух соперников и отдал передачу Аке, который точно пробил в дальний угол ворот Мэтта Тёрнера.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).
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