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«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник хозяев Натан Аке. Его ассистентом выступил Джек Грилиш. Сначала Хулиан Альварес пробил низом с дальней дистанции и попал в штангу, от которой мяч отскочил к Грилишу. Джек стянул на себя двух соперников и отдал передачу Аке, который точно пробил в дальний угол ворот Мэтта Тёрнера.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

Кубок Англии. 1/16 финала
27 января 2023, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Аке – 64'
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