Генеральный директор «Атлетико» обвинил «Реал» во влиянии на судей

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин обвинил «Реал» во влиянии на судей после очного матча команд в Кубке Испании.



«Я очень уважаю судей и убеждён, что их намерения всегда самые лучшие, но любой, кто наблюдает со стороны, может видеть, что на протяжении десятилетий почти всегда происходило одно и то же. К сожалению, уже никто не удивляется, это никакая не новость, просто надо помнить историю.



«Реал» – клуб с очень мощным окружением, вокруг этого клуба всегда крутится много различных интересов. Они создают такое давление, что это нормально, что оно влияет на тех, кто должен принимать решения. И те, кто принимают решения, знают, что их ждёт, если они навредят «Реалу» ошибкой. Кампания против тех, кто, по их мнению, вредит им, – обычное явление.



Такова система, и «Атлетико» не может в одиночку изменить её. Мы должны конкурировать, насколько это возможно, и продолжать работать, чтобы сделать нашу индустрию более сильной и справедливой для всех клубов. Стадион и цвет футболки не должны иметь значения при принятии справедливых решений.



Наши игроки пострадали от последствий всего этого вчерашнего давления на поле, и это меня возмущает, как и любого болельщика, независимо от команды, который ожидает, что для всех будут единые критерии.



Вчерашняя вторая жёлтая карточка Себальоса была очевидной, бесспорной, соответствовала регламенту. «Реал» играет дома, на «Сантьяго Бернабеу», за выход в полуфинал Кубка Испании, и оставить их вдесятером – это очень серьёзно.



Мы привыкли к системе. Мы читаем в прессе, часами слышим на радио и телевидении в дни, предшествующие дерби, что говорят о необходимости защищать определённого игрока из конкретной команды. Честно говоря, я думаю, что, если кого-то и не защищали прошлым вечером, это были, например, Гризманн или Мората, которых буквально пинали, но такова система.



Я почти никогда не говорю, потому что они быстро обвинят вас в виктимизации, но тот, кто действительно знает ДНК «Атлетико», знает, что мы не любим оправдываться», – приводит слова Мигеля Анхеля Хиль Марина официальный сайт «матрасников».



Вчера, 27 января, «Атлетико» на выезде проиграл «Реалу» (1:3) в матче 1/4 финала Кубка Испании.



Полузащитник «Реала» Дани Себальос имел жёлтую карточку и на 71-й минуте совершил фол возле своей штрафной во вчерашнем дерби.



Арбитр Сесар Сото Градо не показал вторую жёлтую хавбеку, а в дополнительное время удалил защитника «Атлетико» Стефана Савича, дав ему две карточки за несколько минут.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: