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Артета — после матча с «Сити»: мы могли добиться куда большего в этой игре

Артета — после матча с «Сити»: мы могли добиться куда большего в этой игре
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в матче с «Манчестер Сити».

Лондонский клуб на выезде проиграл «Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Я очень расстроен. Думаю, мы могли добиться куда большего в этой игре.

Одно действие решило исход матча. Игра была напряжённая, но одно движение изменило все.

Полагаю, мы могли действовать значительно лучше в моменте с голом Аке, сыграть более дисциплинированно, когда мяч находился в нашей штрафной.

У нас были явные моменты, но мы не забили. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры – то, как мы подготовились, как вели борьбу. У этой команды выиграть очень сложно, но мы сражались до последнего.

В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи», – приводит слова Артеты BBC.

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