Артета — после матча с «Сити»: мы могли добиться куда большего в этой игре

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в матче с «Манчестер Сити».
Лондонский клуб на выезде проиграл «Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
«Я очень расстроен. Думаю, мы могли добиться куда большего в этой игре.
Одно действие решило исход матча. Игра была напряжённая, но одно движение изменило все.
Полагаю, мы могли действовать значительно лучше в моменте с голом Аке, сыграть более дисциплинированно, когда мяч находился в нашей штрафной.
У нас были явные моменты, но мы не забили. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры – то, как мы подготовились, как вели борьбу. У этой команды выиграть очень сложно, но мы сражались до последнего.
В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи», – приводит слова Артеты BBC.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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