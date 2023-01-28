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Гвардиола обыгрывает «Арсенал» чаще всего за тренерскую карьеру – уже 18 раз

Гвардиола обыгрывает «Арсенал» чаще всего за тренерскую карьеру – уже 18 раз
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола чаще всего за карьеру обыгрывает «Арсенал».

Напомним, завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Для 52-летнего каталонского тренера это 18-я победа над «Арсеналом».

В топ-5 команд, которые Гвардиола обыгрывает чаще всего, также входят «Бёрнли» (14 побед), «Челси» (13), «Манчестер Юнайтед» (12) и «Реал» (12).

Это была 25-я игра Гвардиолы против «Арсенала» – больше всего за его карьеру. С «Челси» он играл 24 раза, с «МЮ» – 22, с «Реалом» – 21.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0.

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