Талалаев: «Торпедо» сделало предложение Дзюбе, но Артём принял другое решение

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что переход Артёма Дзюбы в московский клуб, скорее всего, не состоится, поскольку футболист принял другое решение.



Ранее стало известно, что «Торпедо» отказалось от варианта с приглашением футболиста.



«Можете поговорить с Артёмом, у нас был очень хороший разговор. Я ждал его на сборах. Мы сделали определённое предложение. Чтобы войти в команду, нужно как минимум открыть дверь. Мы предлагали Артёму приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Он принял другое решение. Есть ли шансы? Скорее всего, нет, потому что это решение совета директоров», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».



«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в 17 турах.