Мартин Якубко: пока Абаскаль сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментивал работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.



«В «Спартаке» очень хорошие условия работы, клуб всегда борется за высокие цели — это просто факты. Если Абаскаля все устраивает в «Спартаке» — а я думаю, что любого тренера там все бы устраивало — ему не надо дергаться. Стоит остаться, поработать и добиться какого-то результата. Тогда потом будет намного легче куда-то уходить. Все-таки пока он каких-то сумасшедших результатов со «Спартаком» не добился», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».



После первой части сезона «Спартак» располагается на втором месте у турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту».