Александр Мостовой: в РПЛ Малком — лучший, а в «ПСЖ» придется пахать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в «ПСЖ».
«Допускаю, что это очередной вброс, но, возможно, что-то в этом есть. Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто. Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
- 28 января 2023
-
04:40
-
04:35
-
04:32
-
04:31
-
04:29
-
04:10
-
04:00
-
03:58
-
03:57
-
03:37
-
03:23
-
03:14
-
03:05
-
02:58
-
02:53
-
02:36
-
02:04
-
01:46
-
01:28
-
01:20
-
00:56
-
00:52
-
00:50
-
00:44
-
00:37
-
00:26
-
00:26
-
00:11
-
00:07
-
00:05
-
00:03
- 27 января 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:45