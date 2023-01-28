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Александр Мостовой: в РПЛ Малком — лучший, а в «ПСЖ» придется пахать

Александр Мостовой: в РПЛ Малком — лучший, а в «ПСЖ» придется пахать
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в «ПСЖ».

«Допускаю, что это очередной вброс, но, возможно, что-то в этом есть. Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто. Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны». В 23 матчах нынешнего сезона бразильский нападающий забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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