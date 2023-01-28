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«Манчестер Сити» выиграл 13 из 14 последних матчей с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» выиграл 13 из 14 последних матчей с «Арсеналом»
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник хозяев Натан Аке. Его ассистентом выступил Джек Грилиш.

Таким образом, «горожане» выиграли у лондонцев 13 из 14 последних матчей во всех турнирах.

Последний раз «Арсенал» побеждал «Сити» в июле 2020 года – 2:0 в полуфинальном матче Кубка Англии.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а подопечные Микеля Артеты обыграли «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

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