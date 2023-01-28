«Манчестер Сити» выиграл 13 из 14 последних матчей с «Арсеналом»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил защитник хозяев Натан Аке. Его ассистентом выступил Джек Грилиш.



Таким образом, «горожане» выиграли у лондонцев 13 из 14 последних матчей во всех турнирах.



Последний раз «Арсенал» побеждал «Сити» в июле 2020 года – 2:0 в полуфинальном матче Кубка Англии.



В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а подопечные Микеля Артеты обыграли «Оксфорд Юнайтед» (3:0).

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный: