Агент Фернандеса: Марио счастлив вернуться на поле, у него все в порядке

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы Марио Фернандеса, прокомментировал возвращение своего клиента на футбольное поле.



«Как прошел дебют Фернандеса за «Интернасьонал»? Все в порядке. Марио счастлив вернуться на поле. Он будет постепенно прибавлять», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».



Напомним, Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры в мае 2022 года, но в ноябре решил возобновить её, после чего подписал годичный контракт с «Интернасьоналом» на правах аренды. По словам источников, у футболиста есть договорённость с ЦСКА, согласно которой он проведёт год в Бразилии, чтобы побыть со своими женой и новорождённым ребёнком, после чего вернётся в стан армейцев и продлит контракт с клубом.

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