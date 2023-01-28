Агент Фернандеса: Марио счастлив вернуться на поле, у него все в порядке
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Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы Марио Фернандеса, прокомментировал возвращение своего клиента на футбольное поле.
«Как прошел дебют Фернандеса за «Интернасьонал»? Все в порядке. Марио счастлив вернуться на поле. Он будет постепенно прибавлять», — приводит слова Машаду «РБ Спорт».
Напомним, Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры в мае 2022 года, но в ноябре решил возобновить её, после чего подписал годичный контракт с «Интернасьоналом» на правах аренды. По словам источников, у футболиста есть договорённость с ЦСКА, согласно которой он проведёт год в Бразилии, чтобы побыть со своими женой и новорождённым ребёнком, после чего вернётся в стан армейцев и продлит контракт с клубом.
Новость по темеМарио Фернандес дебютирует в составе «Интернасьонала»
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