Александр Канищев: переход Малкома в «ПСЖ» возможен, если за этим кроется финансовый интер

Бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал информацию о возможном переходе Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в «ПСЖ».



«Такой трансфер возможен, почему нет? У «Зенита» есть отношения с президентом «ПСЖ». Трансферы футболистов — это бизнес. Тот же Паредес был продан в «ПСЖ», как сообщали, за 47 млн евро. Понятно, что это схема. И в сумму трансфера не стоит верить. Тем не менее, Паредес ушел в «ПСЖ» и даже стал чемпионом мира. Так и с Малкомом может произойти. Уверен, бразилец десять раз «ПСЖ» не нужен. Уйти он может при определенной схеме, которая используется при переходах футболистов.



Схема — это когда всем хорошо. С точки зрения игровых качеств Малком не нужен «ПСЖ». Малком — талантливый игрок. Но, чтобы играть в таком клубе, как «ПСЖ», надо себя «разбудить». Одно дело — играть в РПЛ и совсем другое — в Лиге 1. Перспективы у него там сомнительные. Но, если речь о выгодной сделке, бразилец вполне может стать ее фигурантом.



Тенденция ли отъезд бразильцев из России? Конечно, есть те, кто играет в России ради гонораров. Им не так важны спортивные достижения. А есть футболисты, которые заботятся о своем будущем, мечтают выиграть что-то серьезное. С российским клубом это невозможно — мы нигде не участвуем. Поэтому честолюбивые ребята уезжают, другие остаются. Юри Алберто, приехав в «Зенит», понял, что в России нет перспективы, поэтому уехал.



Говорят, такие деньги, какие бразильцы получают в «Зените», им больше нигде не дадут? Так и есть. Никто ему там платить сумасшедшие деньги не будет. Но все же в «Зените» Малком уже получил, дай бог, каждому, и, если есть возможность отсюда вырваться и спасти имидж, можно этим воспользоваться. Это мотивация. Но я не верю в то, что «ПСЖ» хочет его купить. Какая-то болтовня. Если только повторюсь, это не схема, в результате которой всем будет хорошо», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».