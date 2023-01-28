Александр Кержаков: предложений по работе пока не поступало

Российский футбольный тренер Александр Кержаков сообщил, что пока не получал предложений от клубов.



«Пока предложений по работе не поступало», — приводит слова Александра Кержакова «РБ Спорт».



Напомним, Кержаков работал главным тренером в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, возглавляя футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». При Кержакове нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России и смогла остаться в элитном дивизионе, избежав стыковых матчей.



Ранее слухи связывали Александра Кержакова с такими клубами, как «Сочи» и «Рубин», однако до подписания контракт дело пока так и не дошло.



До работы в Российской Премьер-Лиге Кержаков возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет) и «Томь».