Президент «Оренбурга»: про интерес к аргентинским футболистам знаю, отпускать не будем

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об информации о том, что аргентинские футболисты Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера могут покинуть клуб летом 2023 года. Ранее сообщалось, что ко всем трём игрокам проявляют интерес зарубежные футбольные клубы.



«Официального по ним ничего нет. Про интерес я знаю. Но сейчас никого отпускать не будем. Вопрос переносится на лето», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».



Трое аргентинских полузащитников перешли в «Оренбург» летом 2022 года и стали лидерами команды.



«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков после 17 матчей. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (42).