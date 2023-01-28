Президент «Оренбурга»: про интерес к аргентинским футболистам знаю, отпускать не будем
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об информации о том, что аргентинские футболисты Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера могут покинуть клуб летом 2023 года. Ранее сообщалось, что ко всем трём игрокам проявляют интерес зарубежные футбольные клубы.
«Официального по ним ничего нет. Про интерес я знаю. Но сейчас никого отпускать не будем. Вопрос переносится на лето», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».
Трое аргентинских полузащитников перешли в «Оренбург» летом 2022 года и стали лидерами команды.
«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков после 17 матчей. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (42).
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