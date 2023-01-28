Орлов: бразильцы «Зенита» трудятся на поле больше, чем россияне. Мне противно

Комментатор Геннадий Орлов сравнил российских и бразильских игроков «Зенита» в контексте их работы на сборах.

«Как „Зениту“ удалось удержать легионеров? В первую очередь из-за того, что с ними регулярно общается Александр Иванович Медведев. Семак тоже. Ну вообще руководство — Алексей Миллер посещал тренировки команды в Катаре. Легионеры видят отношение и заботу. Этим и отличается «Зенит». У клуба есть выстроенная система, мощная инфраструктура, хороший стадион. Всё это вкупе работает на игроков.

Иностранцы не уезжают только из-за денег? Ну что значит только из-за денег? Они же в футбол играют, поэтому они, конечно, получают деньги. Плохо деньги получать что ли? Или вы хотите, чтобы они без денег играли? Это же профессиональный футбол. Одно с другим связано. Но смотря, как они тренируются, играют и отдаются, можно сказать, что это спортсмены с большой буквы. Малком и Вендел — мотор «Зенита». Плюс Клаудиньо, Дуглас и Барриос. На футбольном поле они больше трудятся, чем российские футболисты. Клуб должен быть благодарен за такую самоотдачу.

Не обидно ли, что иностранцы трудятся больше россиян? Мне не обидно, а противно. Чего вы опускаете руки и проигрываете им конкуренцию?! Играйте как они или даже лучше! Докажите, что вы не хуже. Когда их выставили на игру Кубка в Самаре, оказалось, что все эти «зенитовские» перспективные российские футболисты проиграли матч. Посмотрите на себя в зеркало и умейте самому себе сказать правду. Вы сами виноваты. Спорт — возможность проявить себя. Кто мешает тренироваться лучше? Условия в «Зените» замечательные. Развивайтесь. Но для этого надо похоронить свою лень», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.