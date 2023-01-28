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Владимир Габулов оценил возможный переход Артёма Дзюбы в ЦСКА

Владимир Габулов оценил возможный переход Артёма Дзюбы в ЦСКА
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский ЦСКА.

«На первый план выйдет не прошлое Артёма и клубы, за которые он играл. Здесь важны его физическое состояние и уровень мотивации. Он обладает высоким уровнем мастерства, способен усилить любой клуб РПЛ. Если такой переход состоится, то, учитывая его прошлые команды, болельщики ЦСКА примут Дзюбу только в одном случае — если уровень самоотдачи будет максимально запредельным, а влияние на результат качественным.

Гол в ворота «Спартака» поможет наладить связь с фанатами ЦСКА? Это было бы красиво только для болельщиков. Если руководство ЦСКА и тренерский штаб рассматривают кандидатуру Дзюбы, то почему и нет?» – приводит слова Габулова «Матч ТВ».

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