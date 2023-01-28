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Ловчев: Федотов вписал бы Дзюбу в игру ЦСКА, но болельщики будут не на стороне игрока

Ловчев: Федотов вписал бы Дзюбу в игру ЦСКА, но болельщики будут не на стороне игрока
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможном переходе форварда Артёма Дзюбы в московский ЦСКА.

«Всякое может быть, но здесь клуб может учитывать мнение своих болельщиков. И оно будет не на стороне Дзюбы. Хотя я думаю, что в сегодняшней ситуации такие вещи, что человек раньше играл за «Спартак» или ЦСКА и переходит в конкурирующую команду, уже не действуют. Тренеры же ходят из команды в команду, если у них нет результата.

Артём уже полгода не играет, но я уверен, что Федотов вписал бы его в игру ЦСКА. Пример Кристиана Нобоа является ярким. Все говорили про возраст, а эквадорец был лидером у Федотова в «Сочи», — приводит слова Ловчера «Матч ТВ».

Напомним, Артём Дзюба на данный момент находится в статусе свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

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