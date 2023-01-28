Лео Гогличидзе высказался о Викторе Гончаренко

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе поделился мнением о главном тренере команды Викторе Гончаренко.
«Гончаренко жёсткий тренер? Мне он таким не показался. Объективный: говорит, что видит, в лицо, не пытается скрыть. Всегда говорит прямо. И мне выговаривал. Это было честно, брутально и доходчиво.
Какие цитаты от Гончаренко запомнил? Смысл такой, что мы должны быть как единый монолит, один кулак. Крепкой, сильной командой.
У Гончаренко столько мотивационных речей, что все тяжело запомнить. И каждая заходит. Это видно по команде: все внимательно слушают и проникаются. Никаких пустых слов или просто заученных фраз — Гончаренко подбирал выражения, которых нам не хватало, и всё по делу.
Похоже я говорил про Адиева: «Тренер, за которого хочется биться». Почему? Со всеми в «Чайке» он поддерживал хорошие отношения, и это мотивировало. С Адиевым можно было всегда пообщаться в трудные моменты, положиться на него. Он сплачивал нас, как это сейчас делает Гончаренко. Мы в «Урале» тоже как семья. Хотелось бы, чтобы он тоже как тренер рос и поднимался за счёт нас», – приводит слова Гогличидзе Sport24.
- 28 января 2023
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