Верчили рассказал о своих взаимоотношениях с Бердыевым во время совместной работы

Бывший тренер казанского «Рубина» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили рассказал о периоде совместной работы с Курбаном Бердыевым.



«В «Сочи» он сразу покажет результат? Надеюсь. Я очень уважаю Курбана Бекиевича. Я даже немного боялся, когда ехал к нему в первый раз: всё‑таки такой серьёзный мужчина, который добился впечатляющего результата в Казани. Для меня стало большим сюрпризом, насколько тепло меня приняли. У меня с самого начала была полная свобода слова, я говорил всё, что думал. У нас был 100‑процентный контакт. Опыт работы с ним очень хороший.



Он полностью доверяет тем людям, с которыми работает, далеко не у всех тренеров такой уровень доверия. Причём даже если ты допускаешь ошибки, а это делают все, он даёт возможность исправиться. Я очень уважаю тех людей, которые могут тебе в глаза сказать всю правду. Бердыев — один из таких, 100%. Думаю, поэтому у нас сложились такие хорошие отношения. Уважаю его как своего отца», – приводит слова Верчили «Матч ТВ».

Новость по теме Полузащитник «Сочи» Макарчук высказался о назначении Бердыева главным тренером