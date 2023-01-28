«Лестер» завершает сделку по аренде бразильского полузащитника Тете
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Бразильский полузащитник французского «Лиона» Тете, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру», будет арендован английским «Лестером». Об этом сообщил журналист Николо Скира.
Отмечается, что сделка находится в завершающей стадии.
«Лион» арендовал Тете у «Шахтёра» в конце марта 2022 года. Изначально клубы договорились, что он будет выступать за французский клуб до 30 июня 2022 года. Затем аренда была продлена ещё на год – до лета 2023-го. В текущем сезоне французской Лиги 1 бразилец провёл 17 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Тете перешёл в «Шахтёр» из бразильского «Гремио» за € 15 млн.
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