«Лестер» завершает сделку по аренде бразильского полузащитника Тете

Бразильский полузащитник французского «Лиона» Тете, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру», будет арендован английским «Лестером». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Отмечается, что сделка находится в завершающей стадии.

«Лион» арендовал Тете у «Шахтёра» в конце марта 2022 года. Изначально клубы договорились, что он будет выступать за французский клуб до 30 июня 2022 года. Затем аренда была продлена ещё на год – до лета 2023-го. В текущем сезоне французской Лиги 1 бразилец провёл 17 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.



Тете перешёл в «Шахтёр» из бразильского «Гремио» за € 15 млн.

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