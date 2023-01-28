Бывший тренер «Динамо» Верчили: игроки в России более дисциплинированные, чем в Испании

Бывший тренер по физической подготовке московского «Динамо» Хосе Пасторе Верчили высказался о поведении людей в России, сравнив с Испанией.



«Что стало открытием в России? Поведение людей. Не поверите, но я здесь чувствую много свободы. У нас, в Испании, есть много положительных вещей, но люди всегда чем‑то недовольны. Вместо того чтобы видеть вокруг хорошее: тёплую погоду, вкусную еду и так далее. Мне нравится, что в России никто тебя не осуждает и косо не смотрит.

Мне нравится, что игроки здесь более дисциплинированные. Они уважают тренера и готовы находить компромиссы. Испанский футболист может быть порой на несколько уровней выше по пониманию игры, но отношения с тренером у него всегда выстраиваются куда сложнее, чем в России. Я не против споров, каких‑то дискуссий, но последнее слово должно всегда оставаться за тренером», — приводит слова Верчили «Матч ТВ».

Ранее Верчили и «Динамо» расторгли контракт по соглашению сторон, испанец работал в клубе с января 2020 года.