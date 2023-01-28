Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить сборную Бельгии. Приход Почеттино маловероятен

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и нескольких европейских клубов Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить сборную Бельгии по футболу. Об этом в своём «твиттере» сообщил бельгийский журналист Саша Тавольери.

По информации источника, руководство Бельгийской федерации футбола связывалось с Виллаш-Боашем после чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда был уволен предыдущий наставник бельгийцев Роберто Мартинес. Португальский специалист на предложение возглавить сборную Бельгии ответил отказом. После этого между Виллаш-Боашем и бельгийской федерацией не было никаких контактов.

Ранее сообщалось, что, помимо Виллаш-Боаша, на пост наставника сборной Бельгии претендуют бывший главный тренер национальной команды Германии Йоахим Лёв и Маурисио Почеттино, работавший в «ПСЖ» и «Тоттенхэме». Интерес к немцу был опровергнут его агентом, приход аргентинского специалиста в сборную Бельгии маловероятен.

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