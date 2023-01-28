Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить сборную Бельгии. Приход Почеттино маловероятен

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и нескольких европейских клубов Андре Виллаш-Боаш отказался возглавить сборную Бельгии по футболу. Об этом в своём «твиттере» сообщил бельгийский журналист Саша Тавольери.
По информации источника, руководство Бельгийской федерации футбола связывалось с Виллаш-Боашем после чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда был уволен предыдущий наставник бельгийцев Роберто Мартинес. Португальский специалист на предложение возглавить сборную Бельгии ответил отказом. После этого между Виллаш-Боашем и бельгийской федерацией не было никаких контактов.
Ранее сообщалось, что, помимо Виллаш-Боаша, на пост наставника сборной Бельгии претендуют бывший главный тренер национальной команды Германии Йоахим Лёв и Маурисио Почеттино, работавший в «ПСЖ» и «Тоттенхэме». Интерес к немцу был опровергнут его агентом, приход аргентинского специалиста в сборную Бельгии маловероятен.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ
- 28 января 2023
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
10:30
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
09:48
-
09:47
-
09:42
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:21
-
09:13
-
09:10
-
08:47
-
08:30
-
08:20
-
07:57
-
07:42
-
06:37
-
06:36
-
06:21
-
05:27
-
05:21
-
04:56
-
04:40
-
04:35