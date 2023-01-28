Массимо Каррера: Квинси Промес — лучший легионер в РПЛ
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что считает нападающего московской команды Квинси Промеса лучшим иностранным футболистом в чемпионате России.
«Квинси Промес — лучший легионер в РПЛ», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Ранее нидерландский футболист уже играл в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. В нынешнем сезоне Промес принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
«Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
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