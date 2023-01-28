Мостовой: не удивлён, что Мелёшин забил за «Спартак». Но что будет дальше, сложно сказать
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил гол молодого воспитанника красно-белых Павла Мелёшина в товарищеском матче с болгарским «Ботевом» (1:0), который состоялся вчера, 27 января.
«Предсезонные сборы всегда и отличаются тем, что работа идёт не для 10-11 человек, а для всех, условно, 25-30. Тренеры пробуют разные сочетания игроков, поэтому я не удивлён, что молодёжь забила. А что будет дальше, пока сложно сказать. Редко удаётся в сезоне кому-то пробиться в основу. У «Спартака», скорее всего, будет тот же состав. Хотя сейчас, безусловно, время молодёжи. Доказывайте, показывайте, пользуйтесь своими шансами. Другое дело, что не у всех это получается», – приводит слова Мостового Metaratings.
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