Фёдор Чалов высказался о победе в контрольном матче с «Партизаном»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в товарищеском матче с сербским «Партизаном» (2:1) на сборе в Турции. Чалов отметился забитым мячом.



«Хорошая игра товарищеская на сборах, хороший соперник. Погодка чуть‑чуть нефутбольная была, но в целом для болельщиков игра получилась классной. Только большое спасибо им хочется сказать. Надеюсь, они будут больше приходить на наши игры.

Уже не первый год с основной командой ездим на тяжёлые сборы, более‑менее адаптировались. Второй сбор самый тяжёлый. Но ничего. Играли по 60 минут, состояние было хорошее, могли и больше.



Эмоции от встречи с бывшим одноклубником Натхо? Ему и нам было приятно увидеться, пообщаться», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».