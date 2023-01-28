Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: не ожидал, что их подход будет персональным

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:0).

«Игроки невероятно счастливы. Это не Премьер-лига, это другое соревнование. Мы рады пройти дальше после побед с «Челси» и «Арсеналом». В Премьер-лиге будет совершенно другой матч. Микель (Артета. — Прим. «Чемпионата») редко делает ротацию в Премьер-лиге.



Это была напряжённая игра. Мы знали, что так будет из-за их уровня. Второй тайм был лучше, если не считать 10 минут после гола. Когда появились Силва и Уолкер, всё стало намного лучше, и Альварес тоже. Не ожидал, что их подход будет персональным, и это усложнило процесс.

Штефан Ортега хорошо делает передачи, поэтому во втором тайме мы контактировали с Холандом больше, чем обычно. Альварес хорош как в обороне, так и в нападении. Его влияние на эту игру было невероятным. Я в восторге, потому что знаю, что он может играть с Эрлингом», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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