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Дмитрий Булыкин назвал Малкома лучшим легионером в РПЛ

Дмитрий Булыкин назвал Малкома лучшим легионером в РПЛ
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Бывший форвард «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что считает бразильского нападающего «Зенита» Малкома лучшим иностранным футболистом в Российской Премьер-Лиге.

«Одни из лучших легионеров в «Зените». Если выбирать одного, то Малком. Бразилец постоянно забивает, да и тянет команду, поэтому отмечу Малкома», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Малком стал игроком санкт-петербургского «Зенита» в 2019 году. В нынешнем сезоне 25-летний бразильский футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Ранее Малком выступал за такие клубы, как «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону».

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