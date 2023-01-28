Малком остался в запасе «Зенита» на товарищеский матч на фоне слухов о переходе в «ПСЖ»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком остался в запасе своей команды на товарищеский матч с катарским «Лусаил Сити». Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 11:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, столице Катара.
Напомним, в последние дни появилась информация о возможном переходе Малкома во французский «ПСЖ». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию слухами и провокацией. Агент Малкома опроверг возможный переход в стан парижского суперклуба. Вчера, 27 января, французские СМИ сообщили о готовности Малкома к переходу в «ПСЖ». Французская команда возьмёт бразильского полузащитника в аренду с правом выкупа.
Малком является одним из лучших бомбардиров РПЛ, забив 12 мячей в 17 матчах чемпионата.
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