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Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии

Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является кандидатом на пост наставника сборной Бельгии. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.

По информации источника, интерес к Тедеско связан с именем нового технического директора бельгийской футбольной ассоциации Фрэнка Веркаутерена. Бывший наставник «Спартака» отвечает требованиям, которым должен соответствовать новый главный тренер сборной Бельгии. Тедеско молодой тренер, знает несколько языков и увлекается тактикой.

Окружение Тедеско сообщает, что тренер восхищён возможностью работы в сборной Бельгии. Футбольная ассоциация страны надеется назначить нового наставника национальной команды на следующей неделе. Тедеско — один из главных претендентов на этот пост.

Ранее стало известно, что экс-наставник сборной Германии Йоахим Лёв не возглавит бельгийскую команду, Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал в «Зените», отказался тренировать Бельгию, а приход бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино маловероятен.

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