Хавбек «Урала» Сиссе поделился воспоминаниями о матчах с «МЮ» и «Арсеналом» в АПЛ
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Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Фулхэм».
«Матчи «Фулхэма» с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» были самыми трудными в моей карьере. Когда вы играете против лучших команд в мире, это невероятные ощущения. Эти игры полны интенсивности, и в них участвовало много великих игроков.
Я не слишком много лично общался с Клаудио Раньери. Но когда он приехал в клуб, он дал понять, что рассчитывает на меня. Я смог сыграть против «МЮ» и «Арсенала» благодаря его вере в меня. Жаль, что Клаудио Раньери ушёл в тот период», — приводит слова Сиссе Metaratings.
Напомним, Сиссе играл в составе «Фулхэма» с 2017 по 2020 год. В сентябре прошлого года полузащитник стал игроком «Урала».
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