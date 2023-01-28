Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: с удовольствием поболел бы за команду, где главным тренером будет Юрий Сёмин

Нигматуллин: с удовольствием поболел бы за команду, где главным тренером будет Юрий Сёмин
Комментарии

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин признался, что хотел бы вновь понаблюдать за работой Юрия Сёмина на посту главного тренера.

«На Юрия Павловича Сёмина хочется смотреть всегда — в добром здравии и на тренерском мостике. Это всегда украшение чемпионата: и не так важно, в какой команде работает. Лучше всего, конечно же, в «Локомотиве». Я с удовольствием поболел бы за любую команду, где главным тренером будет Юрий Сёмин», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Сёмин возглавлял такие клубы, как «Динамо», «Локомотив», «Габала», «Мордовия», «Анжи» и «Ростов», а также занимал пост главного тренера сборной России.

Новость по теме
Юрий Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком. Оба хороши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023