Нигматуллин: с удовольствием поболел бы за команду, где главным тренером будет Юрий Сёмин
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Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин признался, что хотел бы вновь понаблюдать за работой Юрия Сёмина на посту главного тренера.
«На Юрия Павловича Сёмина хочется смотреть всегда — в добром здравии и на тренерском мостике. Это всегда украшение чемпионата: и не так важно, в какой команде работает. Лучше всего, конечно же, в «Локомотиве». Я с удовольствием поболел бы за любую команду, где главным тренером будет Юрий Сёмин», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Сёмин возглавлял такие клубы, как «Динамо», «Локомотив», «Габала», «Мордовия», «Анжи» и «Ростов», а также занимал пост главного тренера сборной России.
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