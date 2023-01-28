Рафаэль Варан рассказал, что хотел бы присоединиться к болельщикам «МЮ» на трибуне

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, что хотел бы посмотреть матч с трибуны болельщиков «красных дьяволов».

«Хотел бы я присоединиться к болельщикам на игре? Да, определённо. Думаю, что если действительно есть такая страсть к футболу, то это потрясающий опыт. Думаю, что у нас отличные отношения, хорошая связь с нашими фанатами.



Атмосфера в этом сезоне — это нечто удивительное. Это настоящая поддержка, когда мы хотим забить гол, когда мы должны отстоять счёт, поэтому это очень полезно, когда мы находимся на поле. Будто у нас ещё один игрок.



Во время матчей иногда важно чувствовать энергию, иногда она нам нужна, особенно когда мы немного устали и хотим выиграть игру. Мы можем чувствовать поддержку и связь: когда делаем какое-то движение, чтобы активировать поддержку, они всегда откликаются, и это отличное чувство. Это дополнительная энергия, которая очень важна. Думаю, что на данный момент эта связь — нечто особенное», — приводит слова Варана официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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