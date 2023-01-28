«Я не Гарри Поттер». Тен Хаг — о преображении Маркуса Рашфорда в матчах за «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о вдохновлённой игре нападающего команды Маркуса Рашфорда в последних матчах после его возвращения из расположения сборной Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заявив, что этот прогресс является заслугой футболиста. На счету Рашфорда пять голов в последних шести матчах английской Премьер-лиги. Также форвард забил три мяча в рамках двух встреч Кубка лиги и один в Кубке Англии.
«Я не Гарри Поттер. Он просто уверен в себе. Каждый игрок должен найти уверенность в себе. Маркус шёл к этому, вкладывался в это. Конечно, я и мой тренерский штаб привносим какую-то структуру, корректируем его манеру игры, объясняя ему, как занять правильную позицию. Но в конце концов всё зависит от него самого. Когда я вижу такую уверенность, исходящую от игрока, я убеждаюсь в том, что важно не только то, как мы строим свою игру, но и обстановка вокруг — именно так футболист может показывать лучшую игру. Очевидно, что Маркус сейчас находится в хорошей форме. Это приходит от ежедневных тренировок, от игры к игре, день за днём», — приводит слова тен Хага The Guardian.
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- 28 января 2023
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