Тен Хаг: Магуайр должен бороться за место в составе, но он не уступает другим защитникам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с игровым временем центрального защитника команды Гарри Магуайра.

«Магуайр не наш пятый вариант. Он не уступает Варану, Мартинесу, Линделёфу или Шоу. Но всё зависит от него. Должен заметить, что он хорошо работает на тренировках, показывает качественную игру, и это то, чего я ожидаю от всех игроков команды. Он должен бороться за место в составе, и всё может измениться. И довольно быстро, как иногда бывает. Магуайр делает успехи.

Магуайр не выходит на поле в важных матчах? Это неправда. Он должен был играть после чемпионата мира, но заболел. Я не мог с этим ничего поделать, и он это знает. А после этого форму набрали уже другие игроки, ему приходится ждать своего шанса», — приводит слова тен Хага The Guardian.

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