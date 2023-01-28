Артета — о матче с «Ман Сити»: думаю, что в Премьер-лиге будет совсем другая игра

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1) высказался о предстоящей встрече этих команд в английской Премьер-лиге. Соперники проведут перенесённый матч 12-го тура АПЛ 15 февраля. Начало игры — в 22:30 мск.

«Думаю, что в Премьер-лиге будет совсем другой матч с обеих сторон, возможно, с другим составом. Мы пытались бороться здесь и победить. Мы приехали, чтобы выиграть игру, но, к сожалению, нам этого не удалось. Надеюсь, следующий матч будет другим.



У меня есть много времени, чтобы подумать и подготовиться к этой игре, как и у Пепа (Гвардиолы. — Прим. «Чемпионата»). Мы проанализируем матч и постараемся сделать то, что лучше для нас: свести на нет наши проблемы и создать их сопернику, как мы всегда делаем», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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