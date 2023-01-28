Сергей Кирьяков: было бы интересно понаблюдать за Моуринью в РПЛ. Но только не в «Зените»

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, что хотел бы увидеть работу португальского специалиста Жозе Моуринью в Российской Премьер-Лиге.

«В РПЛ было бы интересно понаблюдать за Моуринью со всех точек зрения: эпатажа, результата и постановки игры. Но только не в «Зените»: лучше в команде, которая на сегодняшний момент не соответствует уровню чемпиона. Интересно — как бы он работал. И что действительно может сделать. Самое главное — сможет ли создать команду, которая будет наравне бороться с «Зенитом».



Если говорить про российских тренеров, то все на виду и на слуху. Было бы интересно, если бы Черчесов вернулся в РПЛ. Но не в «Спартак». Было бы интересно понаблюдать за ним в команде, которая находится в середине турнирной таблицы», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.