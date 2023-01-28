Алдонин: переход Дзюбы в ЦСКА нереален. У армейцев нет необходимости в Артёме

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слухи о переходе нападающего Артёма Дзюбы в армейский клуб на правах свободного агента.
«С трудом верится, что Дзюба может подписать контракт с ЦСКА. Во-первых, у армейцев есть стабильно играющий Чалов, плюс есть такого же плана Заболотный. Мне кажется, что такой переход нереален.
Самое главное, это момент возраста. Футболист, который переходит в ЦСКА, должен быть молодой. Плюс вопрос, сколько будет стоить Дзюба для армейцев, ему же нужно будет платить хорошую зарплату.
Такой трансфер идёт вразрез с политикой клуба. Под еврокубки Дзюбу можно было бы рассмотреть, он помог бы там своим опытом и возможностями. А в данных реалиях у ЦСКА нет необходимости в Артёме», — приводит слова Алдонина Metaratings.
Дзюба является свободным агентом с ноября 2022 года, после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор». 34-летний нападающий мог перейти в московское «Торпедо», но в клубе решили не подписывать контракт с форвардом. Позднее появилась информация о переходе Дзюбы в «Пари Нижний Новгород», однако нижегородцы опровергли эти слухи.
- 28 января 2023
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