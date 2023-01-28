Голкипер «Арсенала» Тёрнер: предпочёл бы, чтобы мы выиграли и Холанд забил, чем так

Голкипер «Арсенала» Мэтт Тёрнер прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:1).



«Мы знаем, как много кубок значит для этого клуба, болельщиков и для нас самих, поэтому мы действительно разочарованы тем, что не прошли в следующий раунд. Но есть много положительных моментов, которые можно извлечь из выступления, и на что можно опереться в будущем.



На самом деле мы не позволяли им многого на протяжении большей части игры. Я чувствовал, что мы действительно хорошо защищали свою штрафную, но когда даёшь игрокам мирового класса пространство на краю штрафной… Мы не сделали достаточно, чтобы отобрать мяч.



Обидно уступать так, особенно с учётом некоторых моментов, которые мы создали во время матча, но мы уступили, и всё. Мы должны извлечь из этого урок и продолжать двигаться вперёд.



Удалось не пропустить от Холанда? Я не могу полностью приписать это себе. Наши центральные защитники проделали отличную работу — выиграли много единоборств. Эти ребята были хороши, опекая его и сбивая с толку. Я горжусь этим, но предпочёл бы выиграть, а он забил, чем проиграть и он не забил», — приводит слова Тёрнера официальный сайт «Арсенала».

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