Алдонин: с любопытством взглянул бы на Александра Мостового в РПЛ в качестве тренера

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что хотел бы увидеть работу Александра Мостового на посту главного тренера клуба Российской Премьер-Лиги.
«На кого из тренеров хотел бы ещё посмотреть в РПЛ? Колыванов — очень интересная фигура. Ещё бы с любопытством взглянул на Мостового в роли тренера в РПЛ. Интересен его проект: Александр провёл большой отрезок карьеры за границей, поэтому интересно — кого бы привлёк из специалистов в свой штаб.
Все в своё время получат свой шанс. Но с нетерпением жду только своё назначение главным тренером», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Мостовой в качестве игрока становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Федерации футбола СССР, победителем Кубка Португалии и финалистом Кубка Франции. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».
- 28 января 2023
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