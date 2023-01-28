Малком вышел на поле во втором тайме в товарищеском матче «Зенита» с «Лусаил-Сити»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил состав на второй тайм товарищеского матча с катарским «Лусаил Сити», который проходит в эти минуты в Дохе, столице Катара, на стадионе «Аспир-Центр». Счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита», отличился полузащитник Андрей Мостовой.

Состав на второй тайм: Одоевский, Круговой, Алип, Адамов, Сутормин, Вендел, Кузяев, Мантуан, Козлов, Малком, Кассьерра.

В первом тайме в составе «Зенита» играли Кержаков, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Ерохин, Клаудиньо, Бакаев, Мостовой, Сергеев.

Отметим, что в первом товарищеском матче в рамках тренировочных сборов санкт-петербургская команда разгромила другой катарский клуб — «Аль-Бидду». «Зенит» забил соперникам девять безответных мячей.