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«Крылья Советов» уверенно обыграли «СКА-Хабаровск» в контрольной встрече

«Крылья Советов» уверенно обыграли «СКА-Хабаровск» в контрольной встрече
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Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на футбольном поле отеля «Нирвана Космополитен» в Анталии (Турция). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:0.

На третьей минуте игры отличился нападающий «Крыльев» Дмитрий Цыпченко с передачи Николая Рассказова, который провёл первый матч в составе самарского клуба. Уже через две минуты полузащитник Владимир Хубулов реализовал пенальти. Третий мяч в ворота хабаровчан забил защитник Илья Гапонов на 86-й минуте.

Нападающий «Крыльев» Владимир Писарский пропустил игру по решению медицинского штаба. Эта встреча стала четвёртым матчем самарцев на зимних сборах. Ранее команда Игоря Осинькина обыграла азербайджанский «Сумгаит» (1:0), одержала победу в матче с венгерским «Сегедом» (2:0) и проиграла сербским «Радничкам» (1:4).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2023, суббота. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
1:0 Цыпченко – 3'   2:0 Хубулов – 5'   3:0 Гапонов – 86'
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