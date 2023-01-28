«Крылья Советов» уверенно обыграли «СКА-Хабаровск» в контрольной встрече

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на футбольном поле отеля «Нирвана Космополитен» в Анталии (Турция). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:0.



На третьей минуте игры отличился нападающий «Крыльев» Дмитрий Цыпченко с передачи Николая Рассказова, который провёл первый матч в составе самарского клуба. Уже через две минуты полузащитник Владимир Хубулов реализовал пенальти. Третий мяч в ворота хабаровчан забил защитник Илья Гапонов на 86-й минуте.



Нападающий «Крыльев» Владимир Писарский пропустил игру по решению медицинского штаба. Эта встреча стала четвёртым матчем самарцев на зимних сборах. Ранее команда Игоря Осинькина обыграла азербайджанский «Сумгаит» (1:0), одержала победу в матче с венгерским «Сегедом» (2:0) и проиграла сербским «Радничкам» (1:4).