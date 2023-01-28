«Зенит» разгромил катарский «Лусаил-Сити» в товарищеском матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в проходившем сегодня, 28 января, товарищеском матче с катарским «Лусаил-Сити» (3:0) в рамках зимних тренировочных сборов. Матч проходил на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, столице Катара.
Счёт в матче открыл полузащитник Андрей Мостовой, отличившийся на 24-й минуте встречи. Во втором тайме забитым мячом отметился колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, поразив ворота «Лусаил-Сити» на 72-й минуте (2:0). В самой концовке встречи полузащитник петербуржцев Данила Козлов установил окончательный счёт 3:0.
Отметим, что на первый и второй тайм матча в составе «Зенита» вышли разные составы. Бразильский полузащитник санкт-петербургской команды Малком, связанный слухами с возможным переходом во французский «ПСЖ», появился на поле в начале второй половины встречи.
Матч с «Лусаил-Сити» стал вторым для «Зенита» в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Напомним, в первом товарищеском матче во время тренировочных сборов санкт-петербургская команда разгромила другой катарский клуб — «Аль-Бидду». «Зенит» забил соперникам девять безответных мячей.
- 28 января 2023
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