«Зенит» разгромил катарский «Лусаил-Сити» в товарищеском матче

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в проходившем сегодня, 28 января, товарищеском матче с катарским «Лусаил-Сити» (3:0) в рамках зимних тренировочных сборов. Матч проходил на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, столице Катара.



Счёт в матче открыл полузащитник Андрей Мостовой, отличившийся на 24-й минуте встречи. Во втором тайме забитым мячом отметился колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, поразив ворота «Лусаил-Сити» на 72-й минуте (2:0). В самой концовке встречи полузащитник петербуржцев Данила Козлов установил окончательный счёт 3:0.



Отметим, что на первый и второй тайм матча в составе «Зенита» вышли разные составы. Бразильский полузащитник санкт-петербургской команды Малком, связанный слухами с возможным переходом во французский «ПСЖ», появился на поле в начале второй половины встречи.



Матч с «Лусаил-Сити» стал вторым для «Зенита» в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Напомним, в первом товарищеском матче во время тренировочных сборов санкт-петербургская команда разгромила другой катарский клуб — «Аль-Бидду». «Зенит» забил соперникам девять безответных мячей.