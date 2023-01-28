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«Химки» проиграли «Велесу» в контрольном матче

«Химки» проиграли «Велесу» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Велес». Подопечные Спартака Гогниева уступили со счётом 1:2.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл полузащитник «Велеса» Аюб Бацуев. На 70-й минуте преимущество москвичей увеличил Олег Смирнов. «Химки» отыграли один мяч усилиями Александра Дьяконова в концовке встречи.

Ранее команда Спартака Гогниева сыграла вничью с сербской «Войводиной» — 0:0. Матч прошёл 19 января.

«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).

«Велес» находится на 14-м месте в турнирной таблице российской Первой лиги, набрав 20 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (41).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 января 2023, суббота. 11:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
1 : 2
Велес
Москва, Россия
0:1 Бацуев – 40'   0:2 Смирнов – 70'   1:2 Дьяконов – 84'
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