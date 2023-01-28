«Химки» проиграли «Велесу» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Велес». Подопечные Спартака Гогниева уступили со счётом 1:2.
Счёт в матче на 40-й минуте открыл полузащитник «Велеса» Аюб Бацуев. На 70-й минуте преимущество москвичей увеличил Олег Смирнов. «Химки» отыграли один мяч усилиями Александра Дьяконова в концовке встречи.
Ранее команда Спартака Гогниева сыграла вничью с сербской «Войводиной» — 0:0. Матч прошёл 19 января.
«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).
«Велес» находится на 14-м месте в турнирной таблице российской Первой лиги, набрав 20 очков за 20 матчей. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (41).
- 28 января 2023
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