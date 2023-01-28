В УАФ считают товарищеские матчи российских клубов в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) считают факт проведения товарищеских матчей между российскими клубами и иностранными командами нарушением изоляции спорта России.

«Несмотря на то что матчи в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», — приводит слова пресс-секретаря УАФ Александра Глывинского The Athletic.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением Международной (ФИФА) и Европейской (УЕФА) федераций футбола после событий февраля 2022 года. В Турции проходят товарищеские матчи некоторых российских команд в рамках подготовки ко второй части сезона.