Эванс Кангва покинул тульский «Арсенал»
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Замбийский полузащитник Эванс Кангва покинул тульский «Арсенал». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Кангва выступал за «Арсенал» с сентября 2017 года. Полузащитник является одним из лидеров по числу официальных матчей в составе тульского клуба. Он провёл 129 игр во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 11 голевых передач.
«Руководство ПФК «Арсенал» желает футболисту успешного продолжения карьеры, в том числе и в сборной Замбии. Эванс, спасибо за яркую игру в красно-жёлтой команде!» — написано в заявлении клуба.
«Арсенал» завершил первую часть сезона-2022/2023 Первой лиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка после 20 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 41 очко.
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