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Рой Кин: ожидал большего от «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити», но они разочаровали

Рой Кин: ожидал большего от «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити», но они разочаровали
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» (1:0).

«Сложно оценить «Арсенал» из-за состава, который они выставили. Можно было понять, что этот матч не был для них приоритетом. Они стремятся стать чемпионами Англии. Я уверен, что лондонцы продолжат выигрывать в АПЛ. Они скажут, что им пришлось пожертвовать этим турниром. В этом матче я ожидал от «Арсенала» большего, но они разочаровали», — приводит слова Кина ITV.com.

Напомним, «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии. В предыдущем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 4:0, а «Арсенал» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (3:0). Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

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