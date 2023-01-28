Коди Гакпо рассказал об адаптации в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал об адаптации в новом клубе.

«С точки зрения футбола это новая обстановка на поле, с новыми игроками и новой командой. Я могу сказать, что это действительно отличный состав. Каждый день я с нетерпением жду возможности поработать с ними, усердно тренироваться и играть. Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя. Вне поля, честно говоря, я ещё не был в городе так много раз. Большую часть времени я провёл в отеле. Вообще-то, я переезжаю на этой неделе. Это тоже то, чего я с нетерпением жду.



Думаю, что всё просто новое. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. ПСВ — большой клуб, но «Ливерпуль» — огромный клуб. Всё больше, чем то, к чему я привык, так что это тоже одна вещь, которая сильно изменилась», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

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