Ди Мария: с первого и до последнего дня на ЧМ все хотели, чтобы Месси стал чемпионом мира

Нападающий сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария заявил, что в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре аргентинская национальная команда была более популярна у болельщиков, чем французская, из-за капитана аргентинцев Лионеля Месси.

«Из того, что я видел на чемпионате мира, и из того, что произошло перед финалом, я думаю, что Францию поддерживали меньше, чем Аргентину, из-за Лео. С первого и до последнего дня все хотели, чтобы Лео стал чемпионом мира», — приводит слова Ди Марии Ole.

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале (3:3, 4:2 пен.), впервые после 1986 года став чемпионами мира. Месси, который был признан лучшим игроком мундиаля, забив семь голов и сделав три голевые передачи в семи матчах, стал победителем мирового первенства первый раз в карьере.

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