«ПСЖ» предложит «Интеру» за Шкриньяра € 15 млн. Его хотят купить в ближайшее время
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Французский «ПСЖ» планирует сделать официальное предложение миланскому «Интеру» по трансферу словацкого защитника Милана Шкриньяра. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.
По информации источника, «ПСЖ» желает заполучить защитника до конца текущего зимнего трансферного окна. Парижане намерены предложить за немедленный трансфер футболиста € 15 млн. Сам Шкриньяр дал согласие на переход в «ПСЖ», со словаком достигнута устная договорённость. 27-летний словак не будет продлевать истекающий летом 2023 года контракт с «Интером».
В 27 матчах текущего сезона во всех турнирах Шкриньяр отметился лишь одной результативной передачей.
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